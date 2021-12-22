Лавров назвал «угрозами на пустом месте» заявления западных политиков в адрес РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с RT прокомментировал «угрозы» западных политиков в адрес России. Он назвал все обвинения беспочвенными.

Речь идет, в частности, о заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который предупредил власти России о «чрезвычайно серьезных последствиях» в случае «вторжения на Украину». Лавров отметил, что во Франции неоднократно заявляли, что будут вести «требовательный диалог» с Россией.

«Вот требуют. Но мне кажется, что и президент России за последние недели, и другие представители российского руководства многократно касались темы так называемой эскалации, за которую нас грозят наказать и даже заготавливают впрок пакет санкций… Мы объясняли многократно, чем наши вооруженные силы занимаются на своей собственной территории», — сказал Лавров.