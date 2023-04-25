25 апреля 2023, 21:34
Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах России и Украины после наступления ВСУ
Лавров: слова о возможных переговорах России и Украины после наступления ВСУ — шизофрения
Звучащие в странах Запада заявления о возможном начале переговоров российской и украинской сторон только после контрнаступления ВСУ — шизофрения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после визита в Нью-Йорк в рамках председательства страны в Совбезе ООН. Его процитировал ТАСС.
«Появилась вот эта смешная теория: давайте мы (страны Запада — прим. ред.) сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика», — сказал дипломат.
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Он напомнил, что Россия не хочет чувствовать угрозу, исходящую с украинской территории долгие годы. Также Лавров заявил, что Североатлантический альянс всеми силами пытался развалить Россию. Однако в итоге только сплотил страну, сообщили «Известия».
Дипломат заверил, что последние годы Евросоюз вместе с НАТО провели слияние в военных делах. Сам Европейский союз фактически делегировал блоку вопрос безопасности всех участников и обеспечил предоставление своих территории для нужд военного альянса.
Сергей Лавров
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