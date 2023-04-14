Мир 14 апреля 2023, 13:50 Лавров назвал санкции тупиковой дорогой Глава МИД Лавров: путь санкций — это путь в никуда РИА «Новости»

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Решение западных государств продолжать санкционное давление на Россию является тупиковой дорогой, которая никуда не ведет. Об этом на совещании глав МИД СНГ заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Путь санкций, как мы всегда это говорили, — это путь в никуда», — сказал он.

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Лавров напомнил, что западные страны раньше всегда предлагали работать на глобальной арене по заложенным ими же принципам.

«Теперь они хотят эти принципы нарушать в угоду политическим играм и попыткам сохранить гегемонию любой ценой», — добавил глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что современный мир стал многополярным, поэтому никто не хочет делать что-то исключительно в интересах Запада. По его словам, попытки недружественных стран изолировать Россию полностью провалились.

В среду, 12 апреля, Минфин США ввел очередной пакет антироссийских санкций, в который попали 30 физических и 90 юридических лиц, включая вице-премьера Марата Хуснуллина и компанию «МегаФон».