Мир 29 апреля 2023, 09:46 Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию Глава МИД Лавров заявил о провале попыток стран Запада изолировать Россию РИА «Новости»

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Планы западных стран по изоляции России потерпели полный крах. Об этом на Всемирной онлайн-конференции по многополярности заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

«Линия западников на полную изоляцию России потерпела полный крах. Мировое большинство, в котором живут порядка 85% всего населения планеты, не желают „таскать из огня каштаны“ для бывших метрополий», — сказал он.

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Лавров отметил, что фактом геополитической реальности стало движение к глобальной многополярности. По его словам, мировые центры в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Евразии уже добились невероятных успехов.

«Они делают упор на культурно-цивилизационную самобытность, государственный суверенитет и самостоятельность. Проводят независимую политику и руководствуются национальными интересами, а не хотят оказаться исполнителями чужой воли и заложниками геополитических игр», — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин назвал Россию одним из центров многополярного мира.