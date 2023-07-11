Мир 11 июля 2023, 23:37 Лавров назвал причину, из-за которой конфликт на Украине может не закончиться Лавров: конфликт на Украине не закончится, пока Запад думает о поражении России руками ВСУ РИА «Новости»

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Украинский конфликт не завершится, пока Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками киевского режима. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас». Его процитировал ТАСС.

«[Вооруженное противостояние] будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток», — сказал он.

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По его словам, пока признаков изменения подобной позиции нет. Россия видит, как США и «их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину» оружием и подталкивать главу киевского режима Владимира Зеленского продолжать боевые действия, подчеркнул дипломат.

Он указал на игнорирование Западом предлагаемых развивающимися странами инициатив. Лавров напомнил о предложении президента Индонезии Джоко Видодо, который 30 июня 2022 года во время визита в Москву заявил о необходимости прекратить огонь, обеспечить гуманитарное содействие и продовольственную безопасность. Он также выражал готовность «наладить общение» между лидерами России и Украины.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после применения киевским режимом кассетных боеприпасов РФ может ответить тем же видом оружия, сообщили «Известия».