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    01 ноября 2021, 13:22

    Лавров назвал «полуистерикой» заявления ЕС о связи Москвы и Минска с приграничным кризисом

    Лавров назвал заявления Европы о влиянии Москвы и Минска на приграничный кризис полуистеричными криками

    Екатерина Боснак

    Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления представителей ряда стран ЕС о том, что Белоруссия и Россия могут быть причастны к приграничному кризису. В интервью телеканалу «Россия 24» он назвал их полуистеричными криками.

    Лавров назвал «полуистерикой» заявления ЕС о связи Москвы и Минска с приграничным кризисом

    «Полуистеричные крики, звучащие из некоторых стран ЕС, что Белоруссия при поддержке России сознательно налаживает эти потоки, недостойны серьезных политиков. Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику», — рассудил Лавров.

    Глава МИД добавил, что в ЕС действительно пытаются попасть те, кто не желает оставаться в Белоруссии. Но просьбы в адрес президента страны Александра Лукашенко не пускать желающих уехать расходятся с международным гуманитарным правом.

    Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас страны Запада пытаются разделить с другими ответственность за судьбу беженцев. Он отметил, что в Европе постоянно пытаются рассматривать любую ситуацию с той стороны, которая им выгодна.

    Сейчас с территории Белоруссии граждане нелегально пытаются мигрировать в Латвию. Всего с начала года на границе были задержаны 402 человека. Из-за этого правительство Латвии ввело режим ЧС на границе. Теперь сотрудники пограничных пунктов имеют право возвращать мигрантов назад в РБ.