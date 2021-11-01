Лавров назвал «полуистерикой» заявления ЕС о связи Москвы и Минска с приграничным кризисом

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления представителей ряда стран ЕС о том, что Белоруссия и Россия могут быть причастны к приграничному кризису. В интервью телеканалу «Россия 24» он назвал их полуистеричными криками.

«Полуистеричные крики, звучащие из некоторых стран ЕС, что Белоруссия при поддержке России сознательно налаживает эти потоки, недостойны серьезных политиков. Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику», — рассудил Лавров.

Глава МИД добавил, что в ЕС действительно пытаются попасть те, кто не желает оставаться в Белоруссии. Но просьбы в адрес президента страны Александра Лукашенко не пускать желающих уехать расходятся с международным гуманитарным правом.

Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас страны Запада пытаются разделить с другими ответственность за судьбу беженцев. Он отметил, что в Европе постоянно пытаются рассматривать любую ситуацию с той стороны, которая им выгодна.

Сейчас с территории Белоруссии граждане нелегально пытаются мигрировать в Латвию. Всего с начала года на границе были задержаны 402 человека. Из-за этого правительство Латвии ввело режим ЧС на границе. Теперь сотрудники пограничных пунктов имеют право возвращать мигрантов назад в РБ.