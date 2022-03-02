Лавров назвал основные требования России к Украине на переговорах

Договоренность России и Украины о проведении второго раунда переговоров свидетельствуют о том, что стороны понимают необходимость поиска решения из сложившейся ситуации. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что требования российской делегации прекрасно известны украинской стороне.

«Признание Донецкой и Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей», — заявил Лавров. Также он отметил, что Украина должна пройти денацификацию, какую пережила в свое время Германия.

«Посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников», — предложил Лавров журналисту.

Министр подчеркнул, что Россия пытается не допустить использования Украины в качестве плацдарма для нападения стран Запада. Поэтому кроме денацификации требуется, чтобы соседняя страна сохранила нейтральный статус, а также не наращивала объемы вооружения.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин вместе с экспертами говорил, что Украина имеет технические возможности создать ядерное оружие.

«Могу ответственно заявить, что мы этого сделать не позволим», — добавил он. Глава российского МИД призвал не рассматривать требования России как капитуляцию Украины. Речь идет прежде всего о договоренностях, которые обеспечат законные права всех народов соседней страны.

Вопросы Крыма на переговорах Россия поднимать не намерена. Эта тема закрыта окончательно.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Соответствующий приказ дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что важно защитить жителей Донбасса, которые на протяжении многих лет подвергались геноциду со стороны Киева. Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.