Мир 13 июля 2023, 12:31 Лавров назвал опасными планы Японии и Южной Кореи по размещению ядерного оружия Лавров: желание Японии и Южной Кореи обзавестись ядерным оружием — опасная тенденция Unsplash

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Североатлантический альянс проводит тезис о неделимости безопасности в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе и в связи с этим намерен агрессивно передвигать свою военную инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, акцент НАТО делает на приглашенных на саммит в Вильнюсе государствах. Речь идет о Японии, Южной Корее, Новой Зеландии и Австралии. При этом первые две страны уже заявляют о желании разместить на своих территориях американское ядерное оружие.

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«Япония и Корея, кстати, уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция», — процитировал главу МИД РФ ТАСС.

Дипломат дополнил, что США пытаются подменить стратегию безопасности в регионе, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на политику двойных стандартов Запада по вопросу размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Он отметил, что сотрудничество РФ и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а возмущение администрации США по этому поводу лицемерно.