Мир 18 января 2024, 12:31 Лавров назвал невозможным возобновление стратегического диалога с США Лавров исключил возобновление стратегического диалога с США в ближайшем будущем РИА «Новости»

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Перспективы возобновления стратегического диалога России и США в ближайшее время не возникнут. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной результатам работы дипломатического корпуса в 2023 году.

Он пояснил, что этому мешает ухудшение ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

«Говорить о перспективах возобновлении стратегического диалога с США невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности. На сегодня в этой сфере крайне негативная динамика. Она только усугубляется», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что причиной сложившихся условий стало обострение борьбы вокруг перехода от однополярного мира к полицентричной модели.

«Запад руководил всеми процессами на земле в течении последних 500 лет. Конечно он сопротивляется ожесточенно. Тем самым он идет против естественного хода истории и пытается удержать свое доминирование», — резюмировал глава МИД.

В ходе своего выступления министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия делает все, чтобы международные отношения вышли на новый более демократический уровень. Для этого дипломаты продвигают нарративы идеалов справедливости и правды в своей работе.