Лавров назвал невозможным исключение России из СБ ООН по предложению Украины | 360°

Мир 11 октября 2022, 14:18 Поделиться Telegram

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Viber Лавров назвал невозможным исключение России из СБ ООН по предложению Украины Глава МИД РФ Лавров: исключение России из СБ ООН невозможно РИА Новости

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Исключение России из Совета Безопасности (СБ) ООН, которое ранее предложила Украина, невозможно. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Решение […] абсолютно невозможно пожеланиями киевского режима переиграть задним числом», — сказал он.

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Лаврова назвал это предложение попыткой обострить ситуацию в ООН в русофобском ключе. Он подчеркнул, что в данном случае нарушаются границы, принятые в дипломатии в период холодной войны.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, американцам очень важно показать «огромную поддержку Украины».

«Они хотят, чтобы после таких угроз, таких методов шантажа все эти делегаты поднимали руки прилюдно, чтобы американцы видели, кто как реагирует», — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ обратил внимание не острую необходимость реформы Совбеза ООН, которая должна урегулировать хроническую недопредставленность развивающихся стран.

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