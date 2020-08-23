facebook_pixel
    23 августа 2020, 17:27

    Лавров назвал нереалистичными требования США по сохранению ДСНВ

    Дарья Бунякова

    Россия и США продолжают обсуждать сохранение договора СНВ-III о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом американская сторона ставит нереалистичные условия, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Лавров назвал нереалистичными требования США по сохранению ДСНВ

    По словам главы российского МИД, США ведут изнурительные переговоры о сохранении действия ДСНВ. При этом Москва предложила продлить соглашение на пять лет. Такой срок предусмотрен самим документом.

    «Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель Сергей Рябков на прошлой неделе в Вене со спецпредставителем США господином [Маршаллом Беллингсли], настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны», — привело РИА «Новости» слова Лаврова.

    Он добавил, что в требованиях есть пункт об обязательном присоединении Китая к этому документу или будущему.

    Очередные консультации России и США по контролю над вооружениями прошли 17 и 18 августа в Вене. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, а американскую — спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

    Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписали в 2010 году. Сейчас соглашение является единственным действующим документом между США и Россией об ограничении вооружений.

    Новости SMI.FM