Лавров назвал нереалистичными требования США по сохранению ДСНВ

Россия и США продолжают обсуждать сохранение договора СНВ-III о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом американская сторона ставит нереалистичные условия, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, США ведут изнурительные переговоры о сохранении действия ДСНВ. При этом Москва предложила продлить соглашение на пять лет. Такой срок предусмотрен самим документом.

«Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель Сергей Рябков на прошлой неделе в Вене со спецпредставителем США господином [Маршаллом Беллингсли], настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны», — привело РИА «Новости» слова Лаврова.

Он добавил, что в требованиях есть пункт об обязательном присоединении Китая к этому документу или будущему.

Очередные консультации России и США по контролю над вооружениями прошли 17 и 18 августа в Вене. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, а американскую — спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписали в 2010 году. Сейчас соглашение является единственным действующим документом между США и Россией об ограничении вооружений.