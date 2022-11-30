Мир 30 ноября 2022, 19:03 Лавров назвал неожиданной трагедией уход Макея из жизни Глава МИД России Лавров заявил, что смерть Макея стала неожиданностью РИА «Новости»

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Уход из жизни главы МИД Белоруссии Владимира Макея стала для всех неожиданностью. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.

Также он отметил, что глава МИД Белоруссии был настоящим патриотом и искренним другом России.

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«Трагический повод для посещения посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея», — поделился Лавров.

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Он охарактеризовал коллегу как выдающегося дипломата и государственного деятеля. Также Лавров вспомнил последнюю встречу с Макеем. Она прошла в Ереване, в рамках саммита ОДКБ. По словам Лаврова, Макей был бодрым и концентрировался на результатах переговоров.

Глава российского МИД сказал, что уход белорусского дипломата всех выбил из колеи. Однако Лавров призвал извлечь из ситуации уроки. По его мнению, смерть Макея напомнила о важности заботы о друзьях, близких и союзниках.