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    06 июня 2022, 13:44

    Лавров назвал немыслимым решение не допустить его самолет в Сербию

    ТАСС: Сергей Лавров назвал немыслимым решение стран НАТО не пустить его самолет в Сербию

    Максим Зинкин

    Решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не допустить самолет главы российского МИД Сергея Лаврова в Сербию является немыслимым и беспрецедентным. Об этом на пресс-конференции заявил глава отечественного дипведомства, написал ТАСС.

    Лавров упрекнул западные страны в намеренном лишении Сербии права самостоятельно выбирать своих международных партнеров.

    «Кукловодам из Брюсселя не хотелось предоставлять России площадку в Сербии, чтобы мы выразили свою позицию по ряду региональных вопросов», — заявил глава МИД.

    Помощник президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Запада помешать работе российской дипломатии являются тщетными.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил уверенность, что Сербия и Россия должны дать совместный жесткий ответ Западу после произошедшего инцидента.

    Накануне власти Черногории, Болгарии и Северной Македонии приняли решение не впускать в свое воздушное пространство самолет Лаврова, который летел на переговоры в Сербию.