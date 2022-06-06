Лавров назвал немыслимым решение не допустить его самолет в Сербию
ТАСС: Сергей Лавров назвал немыслимым решение стран НАТО не пустить его самолет в Сербию
Решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не допустить самолет главы российского МИД Сергея Лаврова в Сербию является немыслимым и беспрецедентным. Об этом на пресс-конференции заявил глава отечественного дипведомства, написал ТАСС.
Лавров упрекнул западные страны в намеренном лишении Сербии права самостоятельно выбирать своих международных партнеров.
«Кукловодам из Брюсселя не хотелось предоставлять России площадку в Сербии, чтобы мы выразили свою позицию по ряду региональных вопросов», — заявил глава МИД.
Помощник президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Запада помешать работе российской дипломатии являются тщетными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил уверенность, что Сербия и Россия должны дать совместный жесткий ответ Западу после произошедшего инцидента.
Накануне власти Черногории, Болгарии и Северной Македонии приняли решение не впускать в свое воздушное пространство самолет Лаврова, который летел на переговоры в Сербию.