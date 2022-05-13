Лавров назвал наглой позицию Запада по антироссийским санкциям

Позиция западных стран, по которой они требуют, чтобы другие государства присоединились к санкциям против России из-за специальной операции на Украине, является невоспитанной и наглой. Об этом на заседании стран МИД стран СНГ заявил руководитель дипведомства Сергей Лавров, написало РИА «Новости.

«США говорят странам Центральной Азии не сотрудничать с Россией, говоря, что мы — разрушенная страна, а сами призывают делать ставку на них», — заявил дипломат.

Также Лавров сообщил, что очерняющую политику американцы проводят и в отношении Китая.

«США утверждают, что КНР не нарушит политику санкций Запада, это я практически цитирую. Это невоспитанная и наглая позиция», — сказал он.

Лавров ранее говорил, что Россия заинтересована поддерживать добрые отношения со всеми странами, особенно это касается соседей.

Министр заметил, что со странами Центральной Азии Россию связывают отношения стратегического партнерства.