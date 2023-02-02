02 февраля 2023, 12:18
Лавров назвал мысли США о своем превосходстве главной причиной противостояния Запада и России
Глава МИД Лавров: причина противостояния России Запада — мысли США о своем превосходстве
Уверенность США в собственном превосходстве — ключевая причина текущего противостояния России западным странам. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».
«Эта исключительность, эта абсолютная убежденность [США] в собственной непогрешимости, превосходстве, я убежден, и есть главная причина, по которой сейчас мы противостоим тем странам, которые через киевский режим ведут против нас гибридную войну», — сказал министр.
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По его словам, США напрочь решили Евросоюз свободы действий. Он отметил, что одна из главных задач спецоперации — обеспечение самостоятельности России.
Лавров предположил, что Запад может вместе с военной техникой давать киевскому режиму и боевые расчеты. Они, возможно, направятся на Украину под видом наемников.
США
Сергей Лавров
МИД РФ
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