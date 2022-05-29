Лавров назвал истинную цель санкций Запада

Введенные против России после начала спецоперации санкции готовились заранее с единственной целью — сдержать развитие страны и не нарушить доминирование США в мире. Поэтому Россия не ждет отмены ограничений. Об этом в интервью французскому телеканалу TF1 заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Украина стала для Запада только «разменной монетой», которой воспользовались, чтобы ограничить Россию.

«Эти санкции, похожие на истерику (я бы даже сказал где-то на агонию) были инициированы Западом. Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они были сочинены „не за одну ночь“. Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что американские дипломаты непублично заявляют о том, что введенные ограничения останутся, так как Россия мешает утверждению однополярного мира при полном доминировании США.

«Политические аналитики сейчас пишут, что с точки зрения будущих перспектив главный проигравший во всей этой истории — Европа», — добавил Лавров.

Страны Евросоюза уже не первую неделю не могут согласовать шестой санкционный пакет против России, который содержит постепенное введение эмбарго на поставки российской нефти. Против этого пункта выступили сразу несколько стран.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, если Россия требует платить за газ в рублях, страна пойдет на это. Он также выразил уверенность в том, что введенные санкции повлекут за собой неподъемную цену и ударят по странам Европы.