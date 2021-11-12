Лавров назвал глупостью возможные санкции против «Аэрофлота»

Евросоюз понимает, что санкции против «Аэрофлота» — глупость. Именно поэтому эту тему не стали поднимать во время встреч в Париже. Россия должна игнорировать это пустословие, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом Лавров заявил во время заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2» в Париже. Его слова процитировал ТАСС.

«Я думаю, Россия должна реагировать просто — надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления аррогантные, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами. Про „Аэрофлот“ даже речи не заходило. Все понимают, что это глупость», — подчеркнул он.

Глава МИД России отметило, что сейчас очень легко выяснить, как, куда и откуда летают рейсы компании: достаточно сопоставить информацию, которая есть в открытом доступе. Однако для этого надо хотя бы попытаться разобраться в ситуации.

Лавров отправился в Париж с рабочим визитом. Он не только принял участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2», но и стал участником международной конференции по Ливии, которую созвали по инициативе французского лидера Эмманюэля Макрона.