Мир 10 декабря 2023, 18:17 Лавров назвал главный результат конфликта на Украине для России Глава МИД Лавров назвал усиление России главным результатом конфликта на Украине РИА «Новости»

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Россия увеличила свои силы в результате развязанного США конфликта на Украине. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что все атаки на Россию заканчивались только ее укреплением.

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В качестве примера Лавров привел войну с Наполеоном, который смог покорить всю Европу в начале XIX века, а также Великую Отечественную войну, когда Гитлер после подчинения себе европейских стран пошел с агрессией на Россию.

Из этих двух конфликтов Россия вышла победительницей и намного сильнее, чем была прежде.

«Результат войны, развязанной США с использованием Украины против России, уже виден. Главный результат для нас и, кстати, для других, кто почувствует этот результат позже, заключается в том, что Россия уже стала намного сильнее, чем была до этих событий», — заявил Лавров.

В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел сигналов о готовности Украины или поддерживающих ее стран Запада о желании начать переговоры для урегулирования конфликта.

Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский ничем не дал понять, что готов отменить свой указ, запрещающий диалог с президентом России Владимиром Путиным.