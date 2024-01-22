22 января 2024, 22:23
Лавров назвал «формулу мира Зеленского» бессмысленной и призвал Запад понять это
Лавров: формула мира Зеленского — путь в никуда, Запад должен это понять
Формула мира украинского президента Владимира Зеленского и похожие «формулы» — это путь в никуда. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передало РИА «Новости».
По его словам, чем раньше американская сторона и Европейский союз это осознают, тем лучше будет для них самих.
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«Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы — путь в никуда», — сказал он.
Также Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и до сих пор готова к диалогу. При этом РФ никогда не станет потакать фантазиям украинского руководства и поможет прекратить насилие над народом.
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