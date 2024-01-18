18 января 2024, 13:35
Лавров назвал дискуссии о выборах на Украине очередной инсценировкой
Лавров: дискуссии вокруг выборов на Украине похожи на очередную инсценировку
Запад настоятельно рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому провести выборы главы государства, потому что он все чаще отбивается от рук. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.
По его мнению, избирательная кампания и само голосование поможет Западу увести Зеленского в русло своих интересов.
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Дипломат напомнил, что сам Зеленский публично объявил, что не будет проводить выборы якобы из-за продолжения боевых действий.
«Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть», — констатировал Лавров.
Министр развеял слухи о том, что между Россией и Украиной есть прямой диалог. Он добавил, что страна будет и дальше достигать всех целей специальной военной операции.
Сергей Лавров
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