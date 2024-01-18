Мир 18 января 2024, 13:35 Лавров назвал дискуссии о выборах на Украине очередной инсценировкой Лавров: дискуссии вокруг выборов на Украине похожи на очередную инсценировку Yuri Gripas / Global Look Press

Читать 360tv в

Запад настоятельно рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому провести выборы главы государства, потому что он все чаще отбивается от рук. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

По его мнению, избирательная кампания и само голосование поможет Западу увести Зеленского в русло своих интересов.

Реклама

Дипломат напомнил, что сам Зеленский публично объявил, что не будет проводить выборы якобы из-за продолжения боевых действий.

«Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть», — констатировал Лавров.

Министр развеял слухи о том, что между Россией и Украиной есть прямой диалог. Он добавил, что страна будет и дальше достигать всех целей специальной военной операции.