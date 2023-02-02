Мир 02 февраля 2023, 13:46 Лавров назвал действия США с долларом неприличными Глава МИД России Лавров счел манипуляции США с долларом нарушением всех приличий РИА «Новости»

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Действия американских властей в отношении собственной валюты нарушают все возможные правила приличия, потому что никто в мире не может понять, по каким принципам на определенные страны накладывают ограничения на операции в валюте США. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Никто не знает, с какой ноги утром поднимется президент США и насколько несимпатичным ему оно покажется. Поэтому разговоры о переходе на расчеты в национальных валютах пошли отнюдь не случайно», — сказал он.

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Лавров отметил, что многие страны мира уже понимают нарастающие проблемы, что толкает использовать собственную валюту при расчетах.

В качестве примера такой тенденции глава МИД назвал обсуждение Аргентиной и Бразилией возможности создания общей валюты.

«Стоит вспомнить еще, что страны БРИКС также обсуждали возможность объединения своих финансовых систем», — добавил министр.

Ранее аналитики из Швейцарии сообщили, что ряд развивающихся стран уже начали отказываться от доллара как резервной валюты.