Мир 30 января 2024, 12:06 Лавров назвал число стран, объединенных США в антироссийскую коалицию Лавров: США объединили в лагерь 54 страны, которые снабжают Украину оружием РИА «Новости»

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США сформировали коалицию из стран, которая стремится нанести стратегическое поражение России, снабжая киевский режим вооружением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, эта коалиция объединяет 54 государства, сообщило РИА «Новости».

Министр обратил внимание, что сформированный Штатами лагерь не только накачивает Украину оружием, но и предоставляет ей военных специалистов.

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Главная цель этой антироссийской коалиции, по его словам, в том, чтобы «Россия не победила», лишь поэтому страны оказывают украинским властям поддержку.

«Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, стратегического поражения России», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД отмечал ранее, что власти западных стран осознают, что срыв проекта «Украина» уже начался, но предоставление помощи киевскому режиму они не могут приостановить из-за соображений престижа и экономической выгоды.