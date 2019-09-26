Лавров напомнил о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждая отказ США предоставить российским дипломатам визы для участия в Генассамблее ООН, напомнил, что штаб-квартира организации могла быть размещена в Сочи.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

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«Когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», — заявил Лавров.

Он также подтвердил, что Россия найдет, чем ответить на демарш Вашингтона. Лавров напомнил, что Москва уже соглашалась впустить на территорию страны санкционированного американского чиновника, ожидая ответных уступок.

«В этом году, когда российская делегация по приглашению Конгресса США собралась в поездку, нам сказали, что „категорически невозможно“ выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка», — рассказал министр.

Он напомнил, что, когда в апреле не дали визу одному из российских дипломатов, уже поднимался вопрос об отмене сессии на территории США.

«Теперь придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН», — резюмировал Лавров.