Важное 18 января 2023, 12:04 Лавров напомнил о неприемлемости унижения русских на Украине Глава МИД Лавров заявил о неприемлемости унижения русских на Украине РИА «Новости»

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Унижать русских на Украине нельзя, эти люди связывают защиту своих собственных интересов с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Унижение русских, которым конституция Украины гарантирует их права, неприемлема, потому что они — наши соотечественники, они связывают с нами защиту своих законных интересов», — сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД РФ за 2022 год.

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Лавров высказался о возможности российско-украинских переговоров. По его словам, Россия рассмотрит действительно серьезные предложения по переговорам, но их пока не поступало. Речи о том, чтобы идти на них на условиях президента Украины Владимира Зеленского, быть не может.

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Министр высказал мнение о том, что Европейский союз находится под полным влиянием Соединенных Штатов. По его словам, апофеоз подчинения — это подписание третьей совместной декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО.