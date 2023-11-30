Мир 30 ноября 2023, 14:50 Лавров начал переговоры с Сийярто с вопросов о детях Министр Лавров встретился с главой МИД Венгрии Сийярто на полях ОБСЕ в Скопье MFA Russia/via Globallookpress.com

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В столице Северной Македонии прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегой из Венгрии Петером Сийярто. Они встретились на полях саммита Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщило РИА «Новости».

Встреча прошла в закрытом для журналистов формате. Сначала министры поздоровались друг с другом и заняли свои места. Сергей Лавров спросил Петера Сийярто, когда он прибыл в Скопье. Он ответил, что утром, а не накануне, так как становится старше и предпочитает ночевать дома, с женой.

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«Понимаю вас. Передайте всех благ вашей семье», — ответил глава МИД России и спросил о его сыновьях.

Визит в Скопье стал первой официальной поездкой Сергея Лаврова в Евросоюз с февраля 2022 года. Саммит СМИД ОБСЕ завершится 1 декабря. Министр заявлял, что получил несколько просьб о встрече, в том числе от западных делегатов.