18 декабря 2023, 16:08
Лавров на примере Буданова объяснил несуверенность Украины
Глава МИД Лавров: связи Буданова с США указывают, что Украиной манипулируют
Связи руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданов с американскими кураторами лишний раз доказали, что страна не является суверенной. Об этом в эфире Первого канала сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Буданов и сам признавал, что работает вплотную с представителями Сил специальных операций США.
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«Была же информация, что при ВСУ создали несколько специальных подразделений при координации с MI-6 и ЦРУ. Все еще вновь доказало, что Украиной пользуются, ей манипулируют, это несуверенная страна», — сказал глава ведомства.
Бывший сотрудник Пентагона в октябре сообщил, что российские войска ликвидировали инструкторов НАТО в зоне специальной операции. Он отмечал, что иностранные специалисты стали жертвой точного артиллерийского удара.
Также президент России Владимир Путин отмечал, что иностранные наемники в рядах ВСУ в основном гибнут из-за собственной глупости.
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