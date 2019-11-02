В своем интервью Лавров напомнил, что Минобороны России уже высказалось по вопросу ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.

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«Мы хотим получить дополнительную информацию. Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты — многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что уничтожение лидера террористов, если оно действительно состоялось — позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании ИГ*. «При этом мы очень хорошо знаем, что он является (являлся, если он уже мертв) порождением Соединенных Штатов», — заявил Лавров.

Министр добавил, что в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, так как ИГ* возникло после незаконного вторжения в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые там содержались американцами, а потом были отпущены на волю.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.