Мир 24 января 2023, 15:26 Лавров констатировал попытки западного давления на все посещенные им страны Глава МИД РФ Лавров: Запад пытается заставить другие страны плясать под дудку США РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров признался, что, куда бы он ни нанес визит, на все эти страны в той или иной мере давит Запад, пытаясь заставить вести себя так, как хотели бы США. Министр отметил, что Россия очень уважает позицию партнеров, которые руководствуются национальными интересами, а не «не приказами бывших колониальных держав и тех, кто хочет доминировать в мире сейчас». Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эсватини Тхули Дладла.

«Куда бы я ни отправился, наши западные коллеги пытаются сделать какие-то предупреждения и внушить принимающей стороне вести себя так, как хотели бы американцы», — процитировал Лаврова ТАСС.

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Глава МИД подчеркнул, что совсем не удивлен такому повороту. Он также заметил, что, несмотря на все это, многие страны, не желающие действовать по указке Запада, не стесняются открыто выражать свою позицию.

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Западные государства и НАТО еще не пересекли «наиболее красные линии» России, хотя и втянуты в конфликт на Украине, заявил ранее заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.