Мир 27 декабря 2022, 09:00 Лавров констатировал, что нормально общаться с США не получается по их вине Глава МИД Лавров: РФ не может поддерживать нормальные отношения с США из-за их настроя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия и США не могут поддерживать «нормальное общение» из-за «конфронтационного курса» администрации американского президента Джо Байдена. На это указал глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается», — констатировал министр.

Реклама

Он отметил, что антироссийский курс США приобретает «все более острый и всеобъемлющий характер», и назвал состояние российско-американских отношений плачевным. Лавров добавил, что эти отношения оказались «практически заморожены» по вине американской стороны.

Реклама

Глава МИД подчеркнул, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений не в стиле России (что приходится «последовательно разъяснять американцам»), однако, выстраивая диалог, российская сторона исходит из принципа «око за око», но «необязательно симметрично».

В том же интервью Сергей Лавров отметил, что США хотят полного поражения российской спецоперации «или даже уничтожения страны».