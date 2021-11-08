Лавров исключил проведение встречи в «нормандском формате» 11 ноября

Встречи министров иностранных дел стран «Нормандской четверки» в ближайшее время не планируется. Для начала участникам необходимо определить цели нового обсуждения и оценить выполнение Украиной взятых на себя обязательств прошлых встреч «нормандского формата». Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В своем выступлении он напомнил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предложил провести встречу 11 ноября.

«Ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем», — заявил Лавров.

Он пояснил, что стороны должны понимать, какое решение они могут принять по итогам новых переговоров и как оно скажется на выполнении прошлых решений властями Украины. Глава МИД России подчеркнул, что в конце октября Москва направила проект предварительного итогового документа будущей встречи глав внешнеполитических ведомств. Но остальные участники заседания ознакомиться с документом пока не успели.

Сейчас Россия ждет реакции на свои предложения. Пока она не поступила, но Франция и Германия настаивают на проведении встречи 11 ноября.

«На днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно», — отметил Лавров.

По его словам, участникам «Нормандской четверки», необходимо принять конкретные шаги в отношении Киева, который отказывается выполнять взятые на себя Минские договоренности. В качестве примера глава МИД России привел закон, который рассматривала Верховная рада Украины, запрещающий должностным лицам выполнять свои обещания по Донбассу.

«На это обращал внимание президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с руководителями Германии и Франции. Они заверили, что они сделают все, чтобы такой закон не был принят. А он благополучно уже прошел даже экспертизу Венецианской комиссии, что не делает никакой чести этому органу», — подчеркнул Лавров.

В группу «нормандского формата» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Главная цель — урегулирование противостояния в Донбассе. Последний раз эту тему в ходе переговоров по видеосвязи президент России Владимир Путин вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном обсуждали 30 марта.