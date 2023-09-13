Мир 13 сентября 2023, 09:43 Лавров и Ван И обсудят украинский кризис на переговорах в Москве Захарова: Лавров и Ван И 18 сентября обсудят украинское урегулирование РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 сентября проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И. Встречу анонсировала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщил ТАСС.

Переговоры, по словам Захаровой, пройдут в Москве. Планируется обсудить широкий перечень вопросов сотрудничества, стороны уделят внимание и взаимодействию на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, G20 и других объединениях.

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Также состоится обстоятельный обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования и ситуации в АТР, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, 13–15 сентября Россию посетит глава МИД Мьянмы. Лавров проведет переговоры с коллегой 14 сентября.

Захарова напомнила, что 5 сентября начала свою работу 78-я Генассамблея ООН. На ее полях Лавров проведет порядка 20 встреч. В частности, запланирована беседа с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.

В рамках ГА ООН в Нью-Йорке 20–21 сентября пройдет Совет министров иностранных дел ШОС, заключила дипломат.