Мир 31 августа 2023, 16:13 Лавров и глава МИД Турции обсудят вопросы, которые поднимут позже Путин и Эрдоган Лавров на встрече с Фиданом поднимет вопросы, которые обсудят Путин и Эрдоган РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом предложит вынести на обсуждение вопросы, которые рассмотрят на переговорах президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил ТАСС.

Лавров напомнил, что лидеры России и Турции готовятся к очередной встрече. В свете этого, по его мнению, на повестку сегодняшней беседы стоит вынести темы, которые будут поднимать Путин и Эрдоган.

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«Сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение», — отметил глава российского МИД.

Фидан перед началом переговоров с Лавровым также указал, что вопросы, которые они рассмотрят, станут подготовкой для предстоящей встречи двух лидеров.

«Мы обсудим вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем», — пояснил он.

Помимо этого, по его словам, акцент нужно сделать на ситуации в Сирии и на Южном Кавказе.

«Благодарю дорогого друга [Сергея Лаврова] за гостеприимство и теплый прием», — добавил Фидан.

Официально дату и место переговоров Путина и Эрдогана еще не объявляли. Источник ТАСС сообщил, что они могут пройти 4 сентября в Сочи.