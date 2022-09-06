Стенограмму слов Борреля «о фашистской России» отказались предоставить МИД РФ | 360°

Мир 06 сентября 2022, 13:31 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:36) Поделиться Telegram

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Viber Стенограмму слов Борреля «о фашистской России» отказались предоставить МИД РФ Глава МИД РФ Лавров: Россия уже не понимает, как вести адекватный диалог с Западом РИА «Новости»

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РФ потребовала от Евросоюза стенограмму речи официального представителя ЕС Жозепа Борреля о «фашистской России», но Европа почему-то не хочет ее предоставить. Об этом сообщил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, передал ТАСС.

Во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель позволил себе на родном ему испанском языке, заявить об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». Таков официальный перевод на английский язык того, что он произнес.

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Глава МИД РФ прокомментировал этот поступок европейца.

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«Офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе. Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают», — сказал Лавров.

По его словам, если Боррель произнес именно то, что он произнес, то «если мы сегодня же не получим стенограмму на испанском языке, то сделаем соответствующие выводы».

Ранее Лавров заявил, что ООН активно контактирует с США по поводу виз для его делегации. Речь идет об участии главы внешнеполитического ведомства в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

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