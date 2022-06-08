Лавров допустил проведение встречи по зерну с Украиной, Турцией и ООН

Россия готова провести в Стамбуле четырехсторонние переговоры по вывозу зерна, однако эта встреча не даст результата. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Турции, сообщило РИА «Новости».

За столом переговоров могут встретиться ООН, Турция, Украина и Россия. Сергей Лавров отметил, что ценит заинтересованность международной организации в том, чтобы подключиться к решению вопроса. Однако, вероятнее всего, усилия не принесут пользы.

«Откровенно говоря, кроме какого-то символизма это ничего не добавит», — сказал он.

Глава МИД России прибыл с визитом в Турцию. Он встретился с коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудили развитие отношений между странами, ход спецоперации на Украине и подготовку встречи на высшем уровне.

Российские специалисты еще 6 июня выехали в Турцию для переговоров по вывозу украинского зерна, сообщил RT. В планах — проработать конкретные механизмы решения проблемы.