Лавров допустил прекращение диалога Москвы и ЕС

Россия может прекратить диалог с Европейским союзом, если Запад не будет поддерживать взаимное уважение в дипломатических отношениях. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров на презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — приводит РИА «Новости» слова министра иностранных дел.

Лавров добавил, что в Еврокомиссии считают, что с нынешней российской властью не получается геополитического партнерства, значит, «так тому и быть».

По мнению Лаврова, ЕС ведет себя неподобающим образом в ситуации с Алексеем Навальным. На заседании Совета Евросоюза использовали нравоучительную риторику в отношении России.

Накануне министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали антироссийские санкции, которые предложили Германия и Франция на фоне истории с Навальным. Пока руководители дипломатических ведомств не утвердили список россиян и российских юридических лиц, против которых в ЕС введут ограничения.