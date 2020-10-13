Лавров допустил прекращение диалога Москвы и ЕС
«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — приводит РИА «Новости» слова министра иностранных дел.
Лавров добавил, что в Еврокомиссии считают, что с нынешней российской властью не получается геополитического партнерства, значит, «так тому и быть».
По мнению Лаврова, ЕС ведет себя неподобающим образом в ситуации с Алексеем Навальным. На заседании Совета Евросоюза использовали нравоучительную риторику в отношении России.
Накануне министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали антироссийские санкции, которые предложили Германия и Франция на фоне истории с Навальным. Пока руководители дипломатических ведомств не утвердили список россиян и российских юридических лиц, против которых в ЕС введут ограничения.