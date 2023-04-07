Мир 07 апреля 2023, 13:29 Лавров допустил отказ от зерновой сделки, если Запад не снимет препоны Глава МИД Лавров: РФ задумается о нужности зерновой сделки, если Запад не снимет препоны РИА «Новости»

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Запад не снял ограничения с российской сельхозпродукции и удобрений. Если проблему не решат, Россия рассмотрит вопрос выхода из зерновой сделки, заявил после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу министр иностранных дел Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.

«Если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы будем думать, нужна ли эта сделка», — сказал он.

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Сергей Лавров сказал, что вокруг продления сделки начались достаточно горячие дискуссии. Реализация украинской части договоренностей, по его словам, вылилась в коммерческий вывоз зерна при наличии особых условий и снятии требований к такого рода товарам в страны Запада. На долю беднейших стран пришлись менее 3% всего, что отгрузила Украина.

Российскую часть пакета соглашений, которую оформили в виде специального меморандума с ООН, по его словам, вообще не выполнили. Министр сказал, что препоны на пути финансирования, оформления логистики, транспортировки, страхования, экспорта российской продукции сохранили и ужесточили. Турция и ООН тщетно призывали западные страны исправить ситуацию.