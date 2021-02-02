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    02 февраля 2021, 15:12

    Лавров допустил, что Россия может пересмотреть выход из ДОН

    Андрей Иванов

    Если Соединенные Штаты полностью вернутся к выполнению Договора об открытом небе (ДОН), то Россия может пересмотреть свои планы по выходу из него. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
    Лавров допустил, что Россия может пересмотреть выход из ДОН

    «Если США вернутся полностью к выполнению договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно», — приводит «Интерфакс» слова Лаврова во время конференции по итогам встречи с коллегой из Швеции Анн Линде.

    Он добавил, что все возникающие вопросы нужно обсуждать и рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, которую и создали, чтобы обслуживать договор. По его словам, Москва еще не начала выход из ДОН.

    15 января в МИД заявили, что Россия планирует выйти из ДОН. Политолог Илья Гращенков в разговоре с «360» отметил, что это решение наших властей — «ответка на решения США». В России уже начали проводить соответствующие внутригосударственные процедуры.