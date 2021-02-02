Лавров допустил, что Россия может пересмотреть выход из ДОН

Если Соединенные Штаты полностью вернутся к выполнению Договора об открытом небе (ДОН), то Россия может пересмотреть свои планы по выходу из него. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если США вернутся полностью к выполнению договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно», — приводит «Интерфакс» слова Лаврова во время конференции по итогам встречи с коллегой из Швеции Анн Линде.

Он добавил, что все возникающие вопросы нужно обсуждать и рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, которую и создали, чтобы обслуживать договор. По его словам, Москва еще не начала выход из ДОН.

15 января в МИД заявили, что Россия планирует выйти из ДОН. Политолог Илья Гращенков в разговоре с «360» отметил, что это решение наших властей — «ответка на решения США». В России уже начали проводить соответствующие внутригосударственные процедуры.