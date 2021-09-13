Лавров: Чехия пока не предоставила России данных о Франчетти

Прага пока не предоставляла информацию о задержанном российском гражданине Александре Франчетти. Направлен официальный запрос от МИД и Следственного комитета в Чехию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.

Глава российского МИДа отметил, что Москва в настоящий момент пытается понять, в чем именно виноват задержанный Франчетти. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными?», — сообщил Лавров.

Ранее стало известно, что в аэропорту Праги задержали российского гражданина Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. В Чехии заявили, что общественный деятель РФ был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.