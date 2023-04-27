Мир 27 апреля 2023, 11:37 Лавров 4–5 мая примет участие в СМИД ШОС в Индии Захарова: Лавров проведет несколько двусторонних встреч на полях СМИД ШОС в Индии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4–5 мая примет участие в СМИД ШОС в Индии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, глава МИД проведет несколько двусторонних встреч на полях СМИД ШОС.

«В период с 4 по 5 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Индии», — сказала дипломат.

Реклама

Она отметила, что у Лавров запланировал в рамках международного мероприятия несколько двусторонних встреч.

В конце марта генсек ШОС Чжан Мин заявил, что организация содействует справедливому международному сотрудничеству. По его словам ШОС наработал значительный экономический и инвестиционный потенциал, который вносит вклад в улучшение торгово-экономического сотрудничества.