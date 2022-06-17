Лаврентьев назвал фейком сообщения о вывозе Россией с Украины 100 тонн зерна

Слухи о том, что Россия вывезла с украинской территории около 100 тысяч тонн зерна и направила его в Сирию, неверны, это очередной фейк. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Это очередной фейк, неподтвержденная и оторванная от реалий информация. Основные запасы находятся в Николаевской, Одесской областях, российские корабли не имеют доступа в эти порты, потому что они находятся под контролем Украины», — рассказал он РИА «Новости».

Лаврентьев добавил, что в Мариуполе нет складов. Около недели назад там разминировали порт и привели его в рабочее состояние. Только тогда первое судно — под флагом Турции — покинул порт.

«Поэтому ни о каких ста тысячах тонн зерна украинского речи не может идти», — подчеркнул спецпредставитель РФ.

О том, что Россия вывезла с Украины большое количество зерна, ранее написали западные СМИ.