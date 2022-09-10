Лавров призвал не напоминать США об их обязательствах по выдаче виз дипломатам | 360°

Мир 10 сентября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лавров призвал не напоминать США об их обязательствах по выдаче виз дипломатам Глава МИД РФ Лавров попросил коллег не тормошить США из-за виз для ООН РИА «Новости»

Читать 360tv в

У Соединенных Штатов и у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша свои обязательства по обеспечению участия всех делегаций в Генассамблее организации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передали на сайте МИД РФ.

На портале ведомства был опубликован фрагмент его интервью журналисту Павлу Зарубину и программе «Москва. Кремль. Путин».

Реклама

«Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную ассамблею. Посмотрим», — сказал Лавров.

Реклама

Таким образом он ответил на вопрос, выдали ли ему уже визу для участия в Генеральной ассамблее ООН в сентябре.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у главы министерства Сергея Лаврова и ряда российских журналистов возникла заминка с получением американской визы, которая нужна для поездки на Генассамблею ООН. По ее словам, со стороны США до сих пор нет ответа по вопросу о предоставлении визы Лаврову.

0 0 0 0 0 0