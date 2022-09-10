Лавров призвал не напоминать США об их обязательствах по выдаче виз дипломатам | 360°

Все новости

Спецоперация

10 сентября 2022, 16:29

Системы ПВО перехватили снаряды ВСУ в Новой Каховке

Спецоперация

10 сентября 2022, 16:27

ВСУ нанесли серьезные разрушения Изюму — власти района

Реклама

Мир

10 сентября 2022, 16:19

Украина попросила у США кредит на газ в 1,5 млрд долларов — СМИ

Мир

10 сентября 2022, 16:18

Британскому содружеству предрекли потерю территорий после коронации Карла III

Важное

10 сентября 2022, 15:59

Бойцы ДНР ликвидировали две группы украинских диверсантов

Важное

10 сентября 2022, 15:47

Захарова пошутила про внезаппный визит главы МИД Германии в Киев

Спорт

10 сентября 2022, 15:46

Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу сказал, что не хочет играть с Россией

Важное

10 сентября 2022, 15:38

ВС России уничтожили пункт нацформирования «Кракен» под Харьковом

Важное

10 сентября 2022, 15:36

Гибель курского росгвардейца после нападения неизвестных подтвердили

Мир

10 сентября 2022, 15:21

Лавров призвал не напоминать США об их обязательствах по выдаче виз дипломатам

Глава МИД РФ Лавров попросил коллег не тормошить США из-за виз для ООН

Читать 360tv в

У Соединенных Штатов и у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша свои обязательства по обеспечению участия всех делегаций в Генассамблее организации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передали на сайте МИД РФ.

На портале ведомства был опубликован фрагмент его интервью журналисту Павлу Зарубину и программе «Москва. Кремль. Путин».

Реклама

«Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную ассамблею. Посмотрим», — сказал Лавров.

Реклама

Таким образом он ответил на вопрос, выдали ли ему уже визу для участия в Генеральной ассамблее ООН в сентябре.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у главы министерства Сергея Лаврова и ряда российских журналистов возникла заминка с получением американской визы, которая нужна для поездки на Генассамблею ООН. По ее словам, со стороны США до сих пор нет ответа по вопросу о предоставлении визы Лаврову.

РИА ФАН напомнило, что директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев обвинил США в злоупотреблении полномочиями из-за размещения штаб квартиры ООН в Нью-Йорке.

США

Визы

Сергей Лавров

ООН

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама