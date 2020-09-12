Лавина песка с головой накрыла столицу Турции. Видео

На провинцию Анкара в Турции обрушилась мощная песчаная буря. Город Полатлы, расположенный в 80 км от столицы страны, в прямом смысле этого слова погрузился во мрак. Затем над провинцией пронесся ураган.

Главное управление метеорологии Турции, на которое ссылается ТАСС, сообщило, что непогода продлится не менее двух часов. Население предупредили о возможных селях, наводнениях, граде и сильном ветре.

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В опасности находятся города Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам. До столицы Турции песчаная буря не добралась. В районе Чанкая моросит дождь, порывы ветра достигают 7,2 м/с. Несмотря на ухудшение видимости и предупреждения властей, турки продолжают ходить по улицам и ездить на машинах.

Источник видео: Instagram