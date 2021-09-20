Лава от вулкана подошла к жилым домам в Испании

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается на острове Пальма на Канарах. Жители прилегающих к вулкану населенных пунктов остаются в опасности, сообщили в гражданской гвардии Испании.

Власти намерены вывезти в безопасное место от пяти до десяти тысяч человек, сообщил Phys.org.

Извержение вулкана началось около озера Кабеса-де-Вака в Эль-Пасо в минувшее воскресенье. Лава подошла к жилым домам и заблокировала несколько дорог. По прогнозам местных властей, потоки, вероятнее всего, переместятся на юго-запад, в жилые и лесные районы, и только после этого достигнут побережья. Людей просят держаться подальше от зоны извержения и быть предельно осторожными.

Извержение уже привело к пожару, из-за которого пострадали некоторые дома. Пока информация о количестве строений и возможных пострадавших жителях уточняется.

В последние дни в этом регионе фиксировали повышенную сейсмическую активность. За последн. неделю специалисты насчитали 21 тысячу подземных толчков.

Управляющая аэронавигацией в Испании компания Aena рекомендовала авиаперевозчикам временно отказаться от полетов на острова Пальма, Гомера и Иерро.