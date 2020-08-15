Лауреаты молодежной стипендии Лукашенко отказались от награды
«Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное», — написали авторы обращения, письмо которых привел портал Tut.by.
Денежные средства стипендиаты обещают «по возможности» перечислить в «фонд поддержки репрессированных, пострадавших и оштрафованных».
Подписанты требуют:
— отставки Александра Лукашенко с поста президента,
— освобождения политзаключенных и задержанных во время предвыборной кампании и акций протеста,
— прекращения насилия со стороны силовиков,
— прекращения преследования журналистов и искажения информации в государственных СМИ,
— проведения честных выборов с независимыми наблюдателями и прозрачным подсчетом голосов.
Специальный президентский фонд для поддержки талантливой молодежи был создан в 1996 году. Одним лауреатам назначается стипендия, другим — единовременная выплата. Также премия, например, дает льготы на поступление в вуз.