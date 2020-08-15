Лауреаты молодежной стипендии Лукашенко отказались от награды

Сто стипендиатов фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, студентов и учащихся отказались от наград и привилегий. В открытом письме молодые люди отмечают, что им «стыдно нести это звание», и требуют провести новые выборы главы государства.

«Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное», — написали авторы обращения, письмо которых привел портал Tut.by. Денежные средства стипендиаты обещают «по возможности» перечислить в «фонд поддержки репрессированных, пострадавших и оштрафованных». Подписанты требуют: — отставки Александра Лукашенко с поста президента, — освобождения политзаключенных и задержанных во время предвыборной кампании и акций протеста, — прекращения насилия со стороны силовиков, — прекращения преследования журналистов и искажения информации в государственных СМИ, — проведения честных выборов с независимыми наблюдателями и прозрачным подсчетом голосов. Специальный президентский фонд для поддержки талантливой молодежи был создан в 1996 году. Одним лауреатам назначается стипендия, другим — единовременная выплата. Также премия, например, дает льготы на поступление в вуз.