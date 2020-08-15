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    15 августа 2020, 03:50

    Лауреаты молодежной стипендии Лукашенко отказались от награды

    Кирилл Фролов

    Сто стипендиатов фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, студентов и учащихся отказались от наград и привилегий. В открытом письме молодые люди отмечают, что им «стыдно нести это звание», и требуют провести новые выборы главы государства.
    Лауреаты молодежной стипендии Лукашенко отказались от награды

    «Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное», — написали авторы обращения, письмо которых привел портал Tut.by.

    Денежные средства стипендиаты обещают «по возможности» перечислить в «фонд поддержки репрессированных, пострадавших и оштрафованных».

    Подписанты требуют:

    — отставки Александра Лукашенко с поста президента,

    — освобождения политзаключенных и задержанных во время предвыборной кампании и акций протеста,

    — прекращения насилия со стороны силовиков,

    — прекращения преследования журналистов и искажения информации в государственных СМИ,

    — проведения честных выборов с независимыми наблюдателями и прозрачным подсчетом голосов.

    Специальный президентский фонд для поддержки талантливой молодежи был создан в 1996 году. Одним лауреатам назначается стипендия, другим — единовременная выплата. Также премия, например, дает льготы на поступление в вуз.

    Новости SMI.FM