Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али стал обладателем Нобелевской премии мира. Награду ему вручили за вклад в урегулирование конфликта на границе с Эритреей.

Принятое решение Нобелевский комитет огласил в Twitter.

«За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей», — подчеркнули в комитете.

Нобелевскую премию мира присуждают «за вклад в сплочение народов, за достижения в борьбе с межэтническими конфликтами или климатическими угрозами, а также за заслуги в области демократии и прав человека». Ее лауреатом может стать как человек, так и какая-либо организация.

Критиковавший Нобелевскую премию драматург удивился, что ему ее присудили Подробнее

На премию мира было подано свыше 300 заявок. Официальный список кандидатов не озвучивался, но Абия Ахмед Али числился среди вероятных лауреатов вместе с 16-летней экоактивисткой Гретой Тунберг.

Накануне были названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2017 и 2018 годы. Ими стали Ольга Токарчук и Петер Хандке.