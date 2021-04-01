Лауреатку «Эмми» нашли мертвой под мусором. Она пропала в прошлом году

В прошлом году пропала лауреатка премии «Эмми», художник-постановщик Эвелин Сакаш. На днях ее тело нашли в собственном доме в Нью-Йорке под грудой мусора. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов Нью-Йорка, тело Сакаш нашли 30 марта ее сестра Эвелин и уборщица — они пришли к умершей в дом. Мертвая Сакаш была на кухне под грудой мусора. Кинематографистке было 66 лет. В последний раз живой ее видели 20 сентября.

Эвелин Сакаш известна своими работами в фильмах «Русалки» и «Все еще Элис» 2014 года. В 2003 году ей вручили престижную телевизионную премию «Эмми» за фильм «Между львами». В кино она работала более 30 лет. В фильмографии Сакаш более десятка полнометражных картин и сериалов.

На прошлой неделе в Нью-Йорке на 81-м году жизни умерла актриса Джессика Уолтер. Она получила премию «Эмми» в 1975 году за главную роль в сериале «Эми Прентисс».