Лауреат премии Шевченко рассказал о растворении украинской культуры в русской

По словам писателя, на Украине до сих пор существует сильная, «в первую очередь ментальная», зависимость от России. Она не ушла, «несмотря на все события последних лет, попытки пропаганды или, если хотите, просвещения», добавил Прохасько.

«А еще мне не нравится, что Украина теряет свою украинскость. И все идет к тому, что русское в Украине станет нормой и фактически самой Украиной», — опасается литератор.

С лета 2019 года на Украине действует закон о государственном языке, согласно которому к 2021 году во всех органах государственной власти, в судах, армии, полиции, школах и вузах, магазинах и кафе, больницах должен остаться только украинский язык. Также на украинском должно вестись большинство передач на радио и ТВ, сайты должны иметь украинскую версию.