Лауреат премии «Сезар» пропал во Франции. Его подозревают в убийстве

В последний раз Жеральда Томассена видели 28 августа, когда он садился в поезд в городе Рошфор. Он должен был присутствовать на судебном заседании в Лионе. Дело в том, что актера и еще двух человек подозревали в убийстве сотрудницы почты в 2008 году в Айне. Очная ставка подозреваемых должна была пролить свет на эту историю, однако загадочное исчезновение Томассена помешало этому.

Тем временем брат актера Жером заявил, что пропавший очень ждал этого судебного заседания, потому что хотел снять с себя подозрения. По его мнению, Томассена могли оправдать.

Прокурор Ла-Рошели Лоран Сушовиц сообщил, что начато предварительное расследование похищения. Но это вовсе не означает, что мужчина обязательно стал жертвой преступления. Просто полиция получит дополнительные специальные средства, чтобы попытаться найти Томассена.