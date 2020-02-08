Лауреат нобелевской премии по медицине умер в США. Он изучал рак

Биохимик и обладатель Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн ушел из жизни в возрасте 97 лет. Он был заслуженным и почетным профессором Университета Вандербильта.

«Стэнли Коэн — это тот, на кого я всегда смотрела снизу вверх — как на академика, который изучал клетки, дальновидного исследователя и оптимистичного человека. Он продвинул научные исследования во многих отношениях, спасая бесчисленные жизни, вдохновляя других, что привело к Нобелевской премии», — приводятся в заявлении университета слова проректора Сьюзен Р. Венте.

Она добавила, что работы Коэна доказывали, что смелые исследования могут оказывать реальное влияние на наш мир и людей в нем.

Ученый скончался 5 февраля в Нэшвилле (США). Ему было 97 лет. Родился Стэнли Коэн 17 ноября 1922 года. Его семья эмигрировала из России и стала жить в Нью-Йорке.

Всю свою жизнь он занимался наукой. В 1943 получил степень бакалавра в Бруклинском колледже, а через два года стал магистром в Оберлинском колледже. Позже Коэн защитил диссертацию магистра и трудился на молочном заводе в качестве бактериолога.

Лауреатом Нобелевской премии стал за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора. Исследования ученого помогли понять, как развиваются опухоли и создавать препараты против рака.