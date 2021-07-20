Лауреат Нобелевской премии назвал внешнюю политику США репрессивной

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи заявил, что правительство Америки проводит слишком жесткую международную политику. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По его словам, государство пропагандирует свободу и справедливость, но при этом его внешняя политика зачастую гегемонистская и репрессивная. В пример эль-Барадеи привел войны в Ираке и Вьетнаме.

«Разрыв между тем, как Америка себя представляет, и тем, какую внешнюю политику она проводит, усиливает неоднозначное восприятие США в арабских и остальных странах мира», — заключил он.